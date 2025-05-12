وسط التوتر مع باكستان.. الهند تستخدم 10 أقمار اصطناعية لأغراض "استراتيجية"

وكالات

وسط التوتر المتصاعد بين الهند وباكستان والتي انتهى باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعاد الهدوء إلى الحدود، عقب أعنف قتال بينهما منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وفق وكالة "رويترز"، أعلنت الهند أنها تستخدم 10 أقمار اصطناعية تعمل بشكل مستمر على مدار الساعة لأغراض "استراتيجية"، بهدف ضمان أمن وسلامة المواطنين في البلاد.

وقال رئيس المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء، في نارايانان، أمس الأحد: "إذا أردنا أن نضمن أمن بلدنا، فعلينا أن نعتمد على أقمارنا الاصطناعية. من دون تقنيات الأقمار الاصطناعية والطائرات بدون طيار، لا يمكننا تحقيق الكثير"، حسبما نقلت صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا" المحلية.

ووفق الصحيفة المحلية، فإنه المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء أطلقت حتى الآن ما مجموعه 127 قمرًا اصطناعيا هنديًا، بما في ذلك تلك التي أُطلقت لصالح شركات خاصة ومؤسسات أكاديمية.

ومن بين هذه الأقمار، يوجد 22 قمرًا في مدار الأرض المنخفض، و29 قمرا في المدار الأرضي المتزامن مع الشمس، وهي أقمار مملوكة للحكومة.

كما تمتلك الهند حوالي 12 قمرًا اصطناعيًا للتجسس أو المراقبة، منها سلسلتا Cartosat وRISAT، بالإضافة إلى أقمارEMISAT وMicroSat، والتي صُممت لأغراض مراقبة محددة.

وتستعد الهند لإطلاق قمر اصطناعي جديد للمراقبة، هو القمرEOS-09 ، للتصوير الراداري، إذ سيتم وضعه في مدار متزامن مع الشمس في 18 مايو الجاري، مما سيُعزز من قدرات الهند الاستطلاعية على طول حدودها الحساسة.

وقبل أيام قليلة، قال رئيس المركز الوطني الهندي لتعزيز وترخيص الفضاء (IN-SPACe)، باوان كومار جوينكا، في مؤتمر استكشاف الفضاء العالمي 2025، إن الهند ستضع في مدارها مجموعة من 52 قمرًا اصطناعيًا على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز قدرات المراقبة الفضائية.