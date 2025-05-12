وزير الخارجية الألماني يُطلع المستشار على محادثاته مع نتنياهو

القدس/لندن- (د ب أ)

أطلع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المستشار فريدريش ميرتس على نتائج محادثاته التي أجراها خلال زيارته الرسمية الأولى لإسرائيل.

وقالت مصادر في الوفد الألماني المرافق لفاديفول، إن الأخير تحدث مع ميرتس عبر الهاتف عقب اجتماعه مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقد تم الاتفاق على إبقاء محتوى المحادثة الهاتفية سريا.

وفي اجتماعه مع وزير الخارجية جدعون ساعر في القدس، حث فاديفول الحكومة الإسرائيلية على استئناف مفاوضات جادة بشأن وقف إطلاق النار في حرب غزة. ودعا أيضا إلى استئناف سريع لتوصيل المساعدات إلى القطاع في ضوء الوضع الإنساني الكارثي هناك.

وتقول منظمات إغاثية إن إسرائيل لم تسمح منذ أكثر من شهرين بدخول مواد غذائية أو مواد إغاثة إلى القطاع الذي تعرض لتدمير واسع النطاق. وأكد فاديفول عقب محادثاته مع نتنياهو أن الأخير يدرك أيضا أن هناك حاجة ملحة للتحرك في المجال الإنساني.

ووصل فاديفول إلى لندن في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد لحضور مؤتمر جديد حول الحرب في أوكرانيا اليوم الاثنين.

وإلى جانب فاديفول، يستقبل وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أيضا ممثلين عن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها.

ويأتي المؤتمر في أعقاب زيارة قادة دول أوروبية لكييف أول أمس السبت.