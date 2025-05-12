حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه وإلقاء السلاح

وكالات

أعلنت وسائل إعلام كردية، اليوم الإثنين، أن حزب العمال الكردستاني قرر رسميًا حل نفسه وإلقاء السلاح، في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة منذ عقود من الصراع مع الدولة التركية.

وأكد الحزب، أن قراره جاء استجابة لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان، مشيرًا إلى أن عملية حل البنية التنظيمية للحزب سيتم تنفيذها تحت إشراف مباشر من أوجلان.

وجاء في البيان: "نضال الحزب كسر سياسات الإنكار على شعبنا، وأوصل القضية الكردية إلى مرحلة قابلة للحل سياسيًا وديمقراطيًا. وقد أكمل الحزب مهمته التاريخية".

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا: الدولة ستراقب عن كثب عملية حل حزب العمال الكردستاني على الأرض.