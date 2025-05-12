دون اشتباكات.. هدوء نسبي بين الهند وباكستان في جامو وكشمير



وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية سونيل بارتوال، اليوم الاثنين، إن ليلة الأحد شهدت هدوء نسبيا على خط التماس بين الهند وباكستان في إقليم جامو وكشمير، دون تسجيل أي حوادث تذكر.

وأضاف بارتول في بيان صحفي، أنه لم ترد أي تقارير عن اشتباكات أو تحركات عسكرية خلال الليلة الماضية.

وأشار إلى أن هذه تعد أول ليلة هادئة منذ عدة أيام شهدت تصعيدا متبادلا بين الطرفين، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلنت الهند، ليلة 6 - 7 مايو الجاري، إطلاق عملية عسكرية ضد باكستان أطلقت عليها اسم عملية "سِندور".

وقالت الهند، إنها تستهدف مواقع خططت ووجهت منها هجمات إرهابية ضد الهند.

في المقابل، أكدت باكستان أنها تحتفظ بحقها الكامل في الرد على العملية العسكرية التي شنتها الهند التي ووصفتها بأنها "عمل حربي صارخ" يهدد سيادة واستقرار باكستان.

وأعلنت في 10 مايو إطلاق العملية العسكرية "البنيان المرصوص" ردا على الهجمات الهندية.