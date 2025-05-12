نتنياهو: لم نلتزم بأي وقف لإطلاق النار بل ممر آمن يتيح إطلاق سراح إدن ألكسندر



وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن الإفراج المرتقب عن عيدان ألكسندر دون مقابل بات ممكنا بفضل السياسة الصارمة التي قدناها بدعم من الرئيس دونالد ترامب وبفضل الضغط العسكري على حماس.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "لم تلتزم إسرائيل بأي وقف لإطلاق النار أو إطلاق سراح أسرى بل فقط بممر آمن يتيح إطلاق سراح عيدان"، وفقا لسكاي نيوز.

وتابع: "نحن نمر بأيام حاسمة حيث يعرض على حماس اتفاق يمكن أن يؤدي إلى الإفراج عن مختطفين".

وشدد البيان على أن المفاوضات مع حماس "ستستمر تحت النار وبالتوازي مع الاستعدادات لتكثيف القتال".

وتستعد إسرائيل لإطلاق سراح عيدان ألكسندر، آخر رهينة أمريكي على قيد الحياة في غزة، اليوم الإثنين، حسب ما أفاد مصدر إسرائيلي لصحيفة "هآرتس".

وبحسب المصدر فإن موعد الإفراج عن ألكسندر غير معروف حتى الآن، لكن من المتوقع أن يكون ما بين الساعة الثامنة صباحا والثامنة مساء.

وأوضح المصدر، أن إسرائيل تشترط من أجل الدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب إطلاق سراح نصف الرهائن أحياء وأمواتا.

وأكد على أن إسرائيل: ستعرف مدى جدية حماس قبل مغادرة ترامب المنطقة.