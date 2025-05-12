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مكتب نتنياهو: المفاوضات مع حماس ستستمر تحت النار وتكثيف القتال

07:00 ص الإثنين 12 مايو 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المفاوضات مع حماس ستستمر تحت النار وبالتوازي مع الاستعدادات لتكثيف القتال، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأضاف مكتب نتنياهو: "نحن نمر بأيام حاسمة حيث يُعرض على حماس اتفاق يمكن أن يؤدي إلى الإفراج عن مختطفين".

يذكر أن القناة 12 العبرية قالت نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الأحد، إن اليومين المقبلين حاسمين فيما يتعلق بالمفاوضات وإذا لم تتحقق خلالهما انفراجة فالعملية العسكرية في غزة ستنطلق فور مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا لبحث الذهاب لصفقة أو العودة للقتال في غزة.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته تواصل عملياتها في كافة أنحاء قطاع غزة وهاجمت أكثر من 50 هدفا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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