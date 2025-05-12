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لاستعادته من حماس.. مبعوث ترامب ووالدة إدن ألكسندر في الطريق إلى إسرائيل

06:50 ص الإثنين 12 مايو 2025

ترامب

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وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إن المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بولر، توجه بالشكر لدونالد ترامب على التزامه بإعادة جميع الأمريكيين إلى وطنهم.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن آدم بولر يتوجه إلى إسرائيل مع والدة إدن ألكسندر لاستعادته من حماس،وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن ترامب، أن إدن ألكسندر، المواطن الأمريكي الذي احتُجز رهينة منذ أكتوبر 2023، في طريقه في العودة إلى عائلته.

وأضاف: "أنا ممتن لكل من ساهم في تحقيق هذا الخبر التاريخي".

وتابع: "لقد كانت هذه الخطوة بادرة حسن نية تجاه الولايات المتحدة، وتجاه جهود الوسطاء — قطر ومصر؛ لإنهاء هذه الحرب الوحشية، وإعادة جميع الرهائن الأحياء ورفات الضحايا إلى ذويهم".

وأوضح: "نأمل أن تكون هذه الخطوة الأولى من بين الخطوات الأخيرة الضرورية لإنهاء هذا الصراع الدموي، وأتطلع بشوق إلى ذلك اليوم الذي نحتفل فيه جميعًا بهذه النهاية".

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