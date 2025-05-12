انفجارات تهز جنوب قطاع غزة مع استمرار الاحتلال في نسف منازل المدنيين



وكالات

يكثف جيش الاحتلال قصفه على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع عمليات نسف للمنازل.

ودوى أكثر من 15 انفجارا في مدينة رفح، جراء عمليات النسف التي تنفذها قوات جيش الاحتلال، بالإضافة إلى إطلاق سلسلة من الغارات خلال الساعات الأخيرة، استهدفت مناطق مختلفة في رفح وخان يونس.

وقصف الاحتلال خيمة للنازحين في المنطقة الشمالية الغربية من خان يونس، ما أسفر عن إصابة 7 فلسطينيين، ولم يتوقف القصف الجوي منذ ساعات الفجر، بحسب الغد.

واتهم الممثل الأعلى السابق للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، واصفًا ما يحدث بأنه أكبر عملية تطهير عرقي منذ الحرب العالمية الثانية.

ودعا بوريل إلى استخدام أدوات الضغط المتاحة، مثل تقييد صادرات السلاح ومراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، لإجبارها على احترام القانون الدولي الإنساني.

ونوه بوريل بتصريحات وزراء إسرائيليين تعكس نوايا إبادة جماعية، معتبرًا أن هذه التصريحات، إلى جانب الأفعال على الأرض، تشكل دليلًا على وجود نية واضحة لتدمير سكان غزة.

وحذر الممثل الأعلى السابق للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من أن استمرار أوروبا في موقف المتفرج سيؤدي إلى فقدانها دورها الأخلاقي والتاريخي في العالم.