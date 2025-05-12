زعيم المعارضة الإسرائيلية: اتصالات حماس وواشنطن فشل لحكومة نتنياهو



وكالات

علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على الإفراج المتوقع عن المختطف عيدان ألكسندر، معتبرا ذلك بمثابة الفشل المخزي لحكومة نتنياهو لأنه جاء نتيجة للاتصالات بين حماس وواشنطن.

وقال لابيد: "هذا الإفراج مرحب به طبعا ومثير، لكن يجب ألا نتوقف عند هذا الحد، يجب أن تتم صفقة رهائن شاملة تعيد جميع المختطفين إلى ديارهم، الوقت لا يعمل لصالحنا"، وفقا لسكاي نيوز.

وأشار إلى أن التقارير التي تتحدث عن اتصالات مباشرة بين حماس والولايات المتحدة، هي في الواقع فشل دبلوماسي مخز للحكومة الإسرائيلية وزعيمها بنيامين نتنياهو.

وأضاف: "المختطفون ملكنا، ومسؤولية عودتهم تقع على عاتق الحكومة، قلوبنا مع عائلاتهم".

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي والحامل للجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر، ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات والإغاثة.

وأكدت الحركة: "استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه، وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة، بما يضمن استمرار الهدوء والاستقرار لسنوات طويلة، إلى جانب الإعمار وإنهاء الحصار".

يأتي ذلك بالتزامن مع تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهده بتسهيل إيصال الغذاء والمساعدات للفلسطينيين في غزة، فيما أكد مبعوث واشنطن إلى إسرائيل، الجمعة، أن آلية أمريكية لدعم إيصال المساعدات إلى القطاع ستدخل حيز التنفيذ قريبا.