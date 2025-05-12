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تزامنا مع زيارة ترامب.. تركيب الأعلام السعودية والأمريكية بشوارع الرياض

04:14 ص الإثنين 12 مايو 2025

السعودية وأمريكا

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وكالات

بدأت المملكة العربية السعودية في تركيب الأعلام السعودية والأمريكية في شوارع العاصمة الرياض، تزامنا مع قرب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة.

وتم تركيب الأعلام السعودية والأمريكية على جوانب الطرقات، استعدادا لزيارة ترامب إلى الشرق الأوسط، حيث ستكون محطته الخارجية الأولى منذ توليه الرئاسة الجديدة، المملكة العربية السعودية، وفقا لروسيا اليوم.

هذا وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الرئيس ترامب سيقوم من 13 الى 16 مايو، بأول زيارة إقليمية له منذ توليه الرئاسة وتشمل المملكة العربية السعودية وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة".

وأشارت إلى أن "هذه الزيارة تظهر الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لعلاقاتها الاستراتيجية مع شركائها بالشرق الأوسط".

وبينت أن "اللقاءات ستركز على ملفات الأمن الإقليمي والدفاع والطاقة والاستثمار، إلى جانب التعاون المستمر لمواجهة التحديات المشتركة".

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