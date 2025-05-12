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زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الصين

03:09 ص الإثنين 12 مايو 2025

زلزال- أرشيفية

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وكالات

أكد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل اليوم، أنه تم تسجيل حدوث هزات أرضية بقوة 5.6 درجات في الصين.

ووفقا لمعلومات المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، كان مركز الزلزال يقع على بعد 124 كيلومترا جنوب غرب مدينة شيجاتسي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 80 ألف نسمة.

وأشار المركز إلى أن بؤرة الهزات الأرضية، كانت على عمق 10 كلم.

ولم ترد أية أنباء من الجانب الصيني، عن وقوع إصابات أو أضرار مادية في منطقة الزلزال، بحسب روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات قبالة سواحل فانواتو.

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال وقع على بُعد سبعة كيلومترات شمال غربي مدينة بورت فيلا، عاصمة الجمهورية، وعلى عمق 63 كيلومترا.

وقبل ذلك، وقع زلزال بقوة 5.5 درجات قبالة سواحل سومطرة. تم تسجيل زلزال بقوة 5.4 درجات في ولاية تكساس.

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