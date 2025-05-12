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ترامب: عودة إدن ألكسندر خطوة لإعادة الرهائن الأحياء ورفات الضحايا إلى ذويهم

02:17 ص الإثنين 12 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة حرب وحشية ويجب إنهاء هذه الحرب.

وأعلن ترامب، أن إدن ألكسندر، المواطن الأمريكي الذي احتُجز رهينة منذ أكتوبر 2023، في طريقه في العودة إلى عائلته.

وأضاف: "أنا ممتن لكل من ساهم في تحقيق هذا الخبر التاريخي".

وتابع: "لقد كانت هذه الخطوة بادرة حسن نية تجاه الولايات المتحدة، وتجاه جهود الوسطاء — قطر ومصر؛ لإنهاء هذه الحرب الوحشية، وإعادة جميع الرهائن الأحياء ورفات الضحايا إلى ذويهم".

وأوضح: "نأمل أن تكون هذه الخطوة الأولى من بين الخطوات الأخيرة الضرورية لإنهاء هذا الصراع الدموي، وأتطلع بشوق إلى ذلك اليوم الذي نحتفل فيه جميعًا بهذه النهاية".

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