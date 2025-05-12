ترامب يعلن عودة عيدان ألكسندر المواطن الأمريكي المحتجز رهينة منذ 2023



القاهرة- مصراوي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدن ألكسندر، المواطن الأمريكي الذي احتُجز رهينة منذ أكتوبر 2023، في طريقه في العودة إلى عائلته.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أنا ممتن لكل من ساهم في تحقيق هذا الخبر التاريخي".

وتابع: "لقد كانت هذه الخطوة بادرة حسن نية تجاه الولايات المتحدة، وتجاه جهود الوسطاء — قطر ومصر؛ لإنهاء هذه الحرب الوحشية، وإعادة جميع الرهائن الأحياء ورفات الضحايا إلى ذويهم".

وأوضح: "نأمل أن تكون هذه الخطوة الأولى من بين الخطوات الأخيرة الضرورية لإنهاء هذا الصراع الدموي، وأتطلع بشوق إلى ذلك اليوم الذي نحتفل فيه جميعًا بهذه النهاية".