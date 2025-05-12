بينهم أطفال.. استشهاد 12 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة



وكالات

أعلن الدفاع المدني، استشهاد 12 شخصا بينهم أطفال، معظمهم في غارة جوية إسرائيلية على خيام تؤوي نازحين في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

قال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف 3 خيام تؤوي عشرات النازحين ما أسفر عن استشهاد 8 مواطنين من بينهم 4 أطفال تراوح أعمارهم بين عامين و5 أعوام، وسيدتان، وفقا لسكاي نيوز.

وأظهرت لقطات مسعفين وهم ينقلون جثثا في الظلام في سيارة إسعاف، إحداها في كيس بلاستيكي أبيض وأخرى في بطانية، إضافة إلى طفل مصاب.

كذلك، قال بصل، إن غارة إسرائيلية على سيارة مدنية غرب خان يونس أسفرت عن مقتل 3 أشخاص.

وأضاف أن شخصا استشهد وأصيب 3 آخرون في قصف إسرائيلي على مجموعة من المدنيين في مدينة غزة شمال.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي الذي استأنف هجومه على حركة حماس في قطاع غزة في 18 مارس بعد هدنة استمرت شهرين، على هذه الضربات.

واندلعت الحرب في قطاع غزة عقب هجوم غير مسبوق على إسرائيل شنّته حماس في 7 أكتوبر 2023، أسفر عن استشهاد 1218 شخصا، معظمهم مدنيون.

ومن بين 251 خطفوا أثناء الهجوم، ما زال 58 محتجزين في غزة، بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم استشهدوا.

واستشهد ما لا يقل عن 52829 فلسطينيا منذ اندلاع الحرب معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة الأحد لوزارة الصحة التابعة لحماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.