يائير جولان: إطلاق سراح عيدان بصفقة تتجاوز نتنياهو هو رعب لعائلات الأسرى

وكالات

قال زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي بيني جانتس، إن "قلوبنا تمتلئ بالفرح قبيل عودة عيدان ألكسندر لكننا نمتلئ سخطا لرؤية حكومة إسرائيل غائبة عن أي مبادرة وتحمل للمسؤولية".

وأشار جانتس، إلى أن الأسرى هم مواطنين إسرائيليين و"نحن المسؤولون عن إعادتهم وآن الأوان لأن يفي نتنياهو بهذا الالتزام".

بدوره، أكد رئيس حزب "الديمقراطيون" الإسرائيلي يائير جولان، أن إطلاق سراح عيدان بصفقة تتجاوز نتنياهو هو رعب بالنسبة لعائلات الأسرى ومواطني إسرائيل جميعا".

وأوضح جولان، أن نتنياهو تخلى عن مواطنيه وتركهم تحت رحمة القوى الخارجية و"لذلك علينا أن نعيدهم جميعا الآن".

وقال ديوان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الولايات المتحدة أعلمته عن نية حماس إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر كبادرة حسن نية تجاه الأمريكيين دون أي شرط أو مقابل.

وأشار ديوان نتنياهو، إلى أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أن إطلاق سراح عيدان سيقود لمفاوضات إطلاق أسرى وفق مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الأصلي الذي وافقت عليه إسرائيل.

وأكد ديوان نتنياهو، أن المفاوضات ستجري تحت النار مع بقاء التزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتحقيق كافة أهداف الحرب.

وأعلنت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار لعدة ساعات للسماح بإطلاق سراح الأسير مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هدف زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى إسرائيل غدًا هو توسيع صفقة إطلاق سراح الأسرى، موضحة أن حماس قررت إطلاق سراح ألكسندر على أمل أن تقنع واشنطن إسرائيل في المقابل بإنهاء الحرب في غزة.

وأكدت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أنه لن يتم إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق سراح عيدان ألكسندر.

وقالت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكي نقلا عن مبعوث ترامب للشرق الاوسط ستيف ويتكوف، إن "سنتسلم ألكسندر غدا على الأرجح بعد مفاوضات مطولة مع العديد من الأشخاص الذين نشكرهم".

وأكد ويتكوف، أن إطلاق سراح ألكسندر بادرة حسن نية تجاه الرئيس ترامب وهذه لحظة مهمة يعود الفضل فيها للرئيس، مشيرا إلى أنه سيسافر لإسرائيل لتأمين إطلاق سراح عيدان ألكسندر.