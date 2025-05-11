ويتكوف: سنتسلم ألكسندر غدًا على الأرجح بعد مفاوضات مطولة

وكالات

قالت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكي نقلا عن مبعوث ترامب للشرق الاوسط ستيف ويتكوف، الأحد، إن "سنتسلم ألكسندر غدا على الأرجح بعد مفاوضات مطولة مع العديد من الأشخاص الذين نشكرهم".

وأكد ويتكوف، أن إطلاق سراح ألكسندر بادرة حسن نية تجاه الرئيس ترامب وهذه لحظة مهمة يعود الفضل فيها للرئيس، مشيرا إلى أنه سيسافر لإسرائيل لتأمين إطلاق سراح عيدان ألكسندر.

وأوضح موقع "واللا" العبرية، أن اتفاق الإفراج عن الجندي مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار بغزة.

وكشفت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مصدر مطلع، أن إطلاق سراح الأسير الأمريكي الإسرائيلي الجندي عيدان ألكسندر سيتم يوم الثلاثاء.

وذكر الناطق باسم حركة حماس جهاد طه، أن إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية ألكسندر عيدان هدفه إدخال المعونات لغزة وإطلاق مفاوضات الصفقة الشاملة.

وأشار طه في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن الحركة تتوقع إعلانا أمريكيا بشأن إطلاق مفاوضات شاملة تفضي إلى وقف الحرب، موضحا أن تفاصيل إطلاق الجندي ألكسندر سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة من خلال فريق التفاوض.

وطالب الناطق باسم حماس، الجانب الأمريكي بالضغط على إسرائيل وإلزامها بما اتفقت عليه مع الحركة.

وقالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، الأحد، إن الحركة أجرت اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أنه سوف يتم إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.

وأوضحت حماس، أن اتصالاتها مع واشنطن تأتي ضمن مساعي وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات "لأهلنا وشعبنا في القطاع"، مؤكدة استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب.

وأبدت حماس، استعدادها لاتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة.

وقال موقع "والا" العبري نقلا عن مصادر، الأحد، إن حماس ستعلن الليلة الإفراج عن الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر.

‏وأكدت وسائل إعلام عبرية، أن مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أبلغ أسرة الأسير "عيدان ألكسندر" أن حماس تعلن الليلة إعلانا بشأنه.

وقبل وقت قليل، قالت القناة 12 العبرية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن حركة حماس قد تطلق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر كبادرة حسن نية للرئيس دونالد ترامب.