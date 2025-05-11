الولايات المتحدة تعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

وكالات

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الاحد، أن البيت الأبيض أصدر بيانا صحفيا يعلن فيه التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، دون تقديم أيّة تفاصيل بشأن الاتفاق مع بكين.

وأوضحت شبكة "إن بي سي نيوز"، أن بيان البيت الأبيض يشير إلى بيان الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير، الذي قال فيه "إننا واثقون من أن الاتفاق الذي توصلنا إليه مع شركائنا الصينيين سيساعدنا في العمل على حل هذه الحالة الوطنية الطارئة".

وأكد نائب رئيس الوزراء الصيني، أن محادثات التجارة مع الجانب الأمريكي كانت بناءة وأحرزت تقدما جوهريا.

بدوره، أعلن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، أن الجانبين الصيني والأمريكي توصلا إلى توافق مهم.