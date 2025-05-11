نتنياهو: الحديث عن نية ترامب الاعتراف بدولة فلسطينية مجرد شائعات

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن الحديث عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بدولة فلسطينية مجرد شائعات تنشرها وسائل إعلام ذات أجندات معروفة.

وكشف مصدر دبلوماسي كبير في منطقة الخليج لمنصة "ميديا لاين" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إعلان اعتراف أمريكي بدولة فلسطينية لا تشمل حركة حماس، في خطوة قد تُحدث تحولاً جذريًا في موازين القوى بالشرق الأوسط، وتفتح الباب أمام دول إضافية للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، حسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية.

ومن المتوقع أن يصدر ترامب إعلانًا "مهمًا للغاية"، تزامنًا مع القمة الخليجية- الأمريكية التي تستضيفها السعودية منتصف مايو المقبل، في أول زيارة رسمية له للمملكة منذ بدء ولايته الثانية.

وتشكل القمة امتدادًا للاجتماع الذي عُقد في 21 مايو 2017 خلال ولايته الأولى، والذي شهد توقيع اتفاقيات استراتيجية ضخمة.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن "مثل هذا الاعتراف – إذا ما تم – سيكون بمثابة قفزة دبلوماسية قد تُعيد رسم خارطة التحالفات الإقليمية".

لكن هذا السيناريو لا يحظى بإجماع كامل، إذ أعرب الدبلوماسي الخليجي أحمد الإبراهيم عن شكوكه حيال وجود أي مبادرة سياسية كبرى تتعلق بالقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن التركيز سيكون اقتصاديًا".

وأضاف الإبراهيم أن القمة قد تشهد توقيع صفقات استثمارية ضخمة، قائلًا: "قد نرى اتفاقيات بحجم تلك التي وُقعت في عام 2017 والتي تجاوزت 400 مليار دولار، خاصة أن الإمارات التزمت باستثمارات في الولايات المتحدة تفوق 1 تريليون دولار، بينما أعلنت السعودية عن خطط لاستثمارات تزيد عن 600 مليار دولار".