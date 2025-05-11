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جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لثلاثة موانئ في اليمن حتى إشعار آخر

09:29 م الأحد 11 مايو 2025

موانئ اليمن

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وكالات
طالب جيش الاحتلال الإسرائيليي، المتواجدين في موانئ عيسى والحديدة والصليف باليمن على إخلائها والابتعاد عنها حتى إشعار آخر.
وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "تحذير لكل المتواجدين في الموانئ البحرية التي يسيطر عليها النظام الحوثي الإرهابي (ميناء رأس عيسى، ميناء الحديدة، ميناء الصليف).. أمامكم تحذير هام وعاجل".
وتابع أدرعي: "نظرًا لقيام النظام الحوثي الإرهابي باستخدام الموانئ البحرية لصالح أنشطته الإرهابية نحث جميع المتواجدين في هذه الموانئ إلى ضرورة إخلائها والابتعاد عنها للحفاظ على سلامتكم وذلك حتى إشعار آخر".
وأكد "إخلاء الموانئ سيحافظ على سلامتكم".

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موانئ اليمن صنعاء اليمن الحوثيون الاحتلال الإسرائيلي
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