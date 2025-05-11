زيلينسكي: سألتقي بوتين يوم الخميس المقبل في تركيا

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأجد، إن أوكرانيا تنتظر وقف إطلاق النار بشكل كامل بدءا من غد الاثنين من أجل توفير الأساس الضروري للدبلوماسية.

وأكد زيلينسكي، أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس المقبل في تركيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتعين على أوكرانيا أن توافق على لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس المقبل للتفاوض، مضيفا "بدأ يساورني الشك في أن أوكرانيا ستبرم اتفاقا مع بوتين".

وذكر المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، في بيان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، ناقشا مبادرة روسيا لاستئناف المحادثات المباشرة مع أوكرانيا، والمقترح إجراؤها في مدينة إسطنبول التركية اعتبارًا من 15 مايو الجاري.

وقال البيان: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالًا هاتفيًا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث ناقشا بالتفصيل مبادرة الرئيس الروسي لاستئناف المفاوضات الروسية-الأوكرانية المباشرة، والمقترح إجراؤها في إسطنبول اعتبارا من 15 مايو الجاري"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "كما أعرب الرئيسان عن اهتمامهما المتبادل بتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية، بما في ذلك تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة في قطاع الطاقة".