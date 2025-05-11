نتنياهو: لم نطلب الإذن لمهاجمة الحوثيين ولن نطلبه لخططنا الحربية في غزة

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والأمنية بالكنيست إنه يتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كل بضعة أيام.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن نتنياهو قال إن إسرائيل لم تطلب الإذن لمهاجمة الحوثيين ولن تطلب الإذن لخططها الحربية في غزة، مضيفة "نتنياهو قال لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمنية بالكنيست لا أعتقد أنكم ستسمعون عن دولة فلسطينية".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة 12 نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن اليومين المقبلين حاسمين فيما يتعلق بالمفاوضات وإذا لم تتحقق خلالهما انفراجة فالعملية العسكرية في غزة ستنطلق فور مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم اجتماعا لبحث الذهاب لصفقة أو العودة للقتال في غزة.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته تواصل عملياتها في كافة أنحاء قطاع غزة وهاجمت أكثر من 50 هدفا خلال الـ24 ساعة الماضية.

نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين، أن العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توترت في الأسابيع الأخيرة.

وقالت المصادر، إن الخلاف بين ترامب ونتنياهو يتزايد بشأن التحديات المتعلقة بغزة وإيران، مشيرة إلى أن ترامب أدلى بتصريحات علنية أثارت استياء نتنياهو مرتين خلال الأسبوع الماضي وحده.

وذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي استاء من تصريح الرئيس الأمريكي أنه لم يقرر بعد السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم، لافتة إلى أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر نقل استياء نتنياهو إلى مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في اجتماع بالبيت الأبيض يوم الخميس الماضي.

وتابعت المصادر الأمريكية: "ترامب أُحبط بسبب قرار نتنياهو شن هجوم جديد على غزة يتعارض مع خطة الرئيس لإعادة الإعمار"، موضحة أن ترامب قال إن الهجوم الإسرائيلي الجديد على القطاع جهد ضائع لأنه سيصعب إعادة الإعمار.

وأكدت المصادر أن واشنطن تضغط على إسرائيل وحركة حماس للموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.