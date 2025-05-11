الرئيس الإسرائيلي: علاقتنا مع ألمانيا بعد الفظائع النازية تمنحني الأمل في السلام مع الفلسطينيين

برلين - (د ب أ)

صرح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بأنه يستمد الأمل في تحقيق السلام في الشرق الأوسط اليوم انطلاقا من إقامة العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا قبل 60 عامًا.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية، قال هرتسوج: "إذا كان بالإمكان اليوم الاحتفال بمرور 60 عامًا على العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا، بعد أحلك الفترات في التاريخ، وبعد الفظائع المروعة التي ارتكبها النازيون بحق اليهود في الحرب العالمية الثانية، فإن ذلك يمنحني الأمل في أن نحلم بالسلام مع الفلسطينيين".

ومن المقرر أن يصل الرئيس الإسرائيلي إلى العاصمة الألمانية برلين غدا الاثنين، بمناسبة مرور 60 عاما بالضبط لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسيقوم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بزيارة إلى إسرائيل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وسيلتقي هرتسوج في برلين بالمستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس، وقال هرتسوج عن زعيم الاتحاد المسيحي الألماني في المقابلة مع الصحيفة: "يُنظر إليه في إسرائيل كصديق مقرّب ويُنظر إليه بشكل إيجابي للغاية، وأنا على يقين بأنه سيكون له تأثير كبير على المستوى الدولي".

وبشأن قلق ميرتس الذي أعرب عنه مؤخرًا حيال الأوضاع الإنسانية في غزة، قال هرتسوج: "أنصح كل من يتحدث عن ذلك بأن يطّلع جيدًا على الحقائق"، وأكد أن هناك الكثير من "الأخبار الزائفة والادعاءات الكاذبة" حول هذا الموضوع، مضيفًا: "لأن حماس تشنّ حربًا نفسية كبيرة على جبهات عديدة، بهدف خلق صورة مشوهة، ودفع الحكومات لممارسة الضغط على إسرائيل".

وأوصى هرتسوج الحكومة الألمانية، إن لزم الأمر، بإرسال خبراء إلى المنطقة لإجراء تحقيق شامل في الوضع القائم.