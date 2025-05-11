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إيران: سلطنة عمان ستتولى تنسيق الجولة القادمة من المحادثات مع واشنطن

06:21 م الأحد 11 مايو 2025

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

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وكالات

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الأحد، إن الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة كانت صعبة لكن مفيدة في فهم مواقف كل طرف على نحو أفضل.

وأوضح بقائي أن سلطنة عمان ستتولى تنسيق الجولة القادمة من المحادثات والإعلان عنها.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن إيران على أتم الاستعداد لمواصلة جهودها الدبلوماسية لضمان الطبيعة السلمية المثبتة لبرنامجها النووي، مضيفة "عازمون على العمل من أجل إنهاء العقوبات غير القانونية واللاإنسانية المفروضة على شعبنا منذ زمن طويل".

وأعلنت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اختتام الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأمريكية في سلطنة عمان اليوم الأحد.

وأشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أن إيران عازمة على التمسك بحقوقها القانونية غير القابلة للتصرف في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.

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