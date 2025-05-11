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الدفاع الهندية: أسقطنا مقاتلات باكستانية ولا نريد أن نعلن عن الأرقام

06:09 م الأحد 11 مايو 2025

الدفاع الهندية أسقطنا مقاتلات باكستانية ولا نريد أ

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وكالات

قالت وزارة الدفاع الهندية في بيان، الأحد، إن وفقا لتقييم عملياتها تجاه باكستان وصلت لقناعة أن العدالة تحققت، مشيرة إلى أن دفاعاتها الجوية منعت الجانب الباكستاني من الهيمنة على أجوائها.

وذكرت الدفاع الهندية، أن قواتها أحبطت محاولات تسلل الحدود عبر عناصر لم تستطع تحديدها هل هي إرهابية أم تابعة للجيش الباكستاني، مضيفة "أسقطنا مقاتلات باكستانية ولا نريد أن نعلن عن الأرقام".

وشددت الدفاع الهندية، على أن جميع طياريها عادوا بسلام إلى الوطن بعد إنجاز مهامهم القتالية، مؤكدة أن ردها سيكون حازما وقويا في حال أي انتهاك من الجانب الباكستاني لاتفاق وقف إطلاق النار.

بدوره، أكد قائد القوات الجوية الهندية أن الخسائر جزء من أي عمليات قتالية ردا على سؤال بشأن إسقاط باكستان لطائرات هندية.

يُذكر أن وزارة الدفاع الباكستانية، أعلنت إسقاط 5 مقاتلات هندية خلال الاشتباكات بينها 3 مقاتلات من طراز "رافال" الفرنسية، فضلا عن عشرات المسيرات إسرائيلية الصنع.

وكان الجيش الهندي بدأ هجوما صاروخيا على الأراضي الباكستانية يوم 7 مايو الجاري، قبل أن ترد باكستان بقصف صاروخي ومدفعي متبادل استمر حتى أمس السبت قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقف إطلاق النار بين الطرفين.

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