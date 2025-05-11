الهند: باكستان لم تُقر بتفوق سلاحنا الجوي وقدرته على إصابة الأهداف بدقة

وكالات

ذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان، الأحد، أن باكستان اعترفت بمقتل أكثر من 40 لكنها لم تقر بتفوق سلاح الجو الهندي وقدرته على إصابة الأهداف بدقة.

وأشارت الدفاع الهندية، إلى أن قواتها وجهت رسالة حاسمة لباكستان بضربات دقيقة استهدفت قواعد جوية في إسلام أباد وأنظمة القيادة والرادار، مؤكدة أنها قامت بالرد المدروس والمتناسب على الهجوم الباكستاني.

وأوضحت الدفاع الهندية، أن قواتها أجرت مناورات بحرية في بحر العرب للتأكد من جهوزية طواقمها وأجبرت الجانب الباكستاني على الحفاظ على وضعيته الدفاعية، مضيفة "قطعنا البحرية ما زالت منتشرة في البحر وفي حالة جاهزية تامة".

يُذكر أن وزارة الدفاع الباكستانية، أعلنت إسقاط 5 مقاتلات هندية خلال الاشتباكات بينها 3 مقاتلات من طراز "رافال" الفرنسية، فضلا عن عشرات المسيرات إسرائيلية الصنع.

وكان الجيش الهندي بدأ هجوما صاروخيا على الأراضي الباكستانية يوم 7 مايو الجاري، قبل أن ترد باكستان بقصف صاروخي ومدفعي متبادل استمر حتى أمس السبت قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقف إطلاق النار بين الطرفين.