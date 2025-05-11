الدفاع الهندية: حذّرنا باكستان من أننا سنرد على أي انتهاك آخر لوقف النار

وكالات

قالت وزارة الدفاع الهندية في بيان، الأحد، إن الجانب الباكستاني انتهك تفاهم وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنها أكدت على الرد الحاسم على أي انتهاك وتم إبلاغ نظيرتها الباكستانية بالأمر.

وشددت الدفاع الهندية، على أن أي تهديد لحياة مواطنيها سيواجه برد حاسم وسريع، موضحة أن الجيش الباكستاني انتهك ترتيبات وقف إطلاق النار بعد ساعتين من إقرارها أمس السبت.

وذكرت الدفاع الهندية، أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بناء على اقتراح من نظيرتها الباكستانية أمس السبت، مضيفة "بعثنا برسالة عبر خط ساخن إلى قائد عمليات الجيش الباكستاني اليوم بشأن انتهاك وقف إطلاق النار المتفق عليه أمس وعزمنا على الرد إن تكرر".

وأشارت الدفاع الهندية، إلى أن الجيش الباكستاني خسر من 35 إلى 40 من قواته، موضحة أن خسائرها لا تزال خاضعة للتقييم.

وكان الجيش الهندي بدأ هجوما صاروخيا على الأراضي الباكستانية يوم 7 مايو الجاري، قبل أن ترد باكستان بقصف صاروخي ومدفعي متبادل استمر حتى أمس السبت قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقف إطلاق النار بين الطرفين.