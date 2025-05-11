إعلان

الدفاع الهندية: حذّرنا باكستان من أننا سنرد على أي انتهاك آخر لوقف النار

05:58 م الأحد 11 مايو 2025

باكستان والهند

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت وزارة الدفاع الهندية في بيان، الأحد، إن الجانب الباكستاني انتهك تفاهم وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنها أكدت على الرد الحاسم على أي انتهاك وتم إبلاغ نظيرتها الباكستانية بالأمر.

وشددت الدفاع الهندية، على أن أي تهديد لحياة مواطنيها سيواجه برد حاسم وسريع، موضحة أن الجيش الباكستاني انتهك ترتيبات وقف إطلاق النار بعد ساعتين من إقرارها أمس السبت.

وذكرت الدفاع الهندية، أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بناء على اقتراح من نظيرتها الباكستانية أمس السبت، مضيفة "بعثنا برسالة عبر خط ساخن إلى قائد عمليات الجيش الباكستاني اليوم بشأن انتهاك وقف إطلاق النار المتفق عليه أمس وعزمنا على الرد إن تكرر".

وأشارت الدفاع الهندية، إلى أن الجيش الباكستاني خسر من 35 إلى 40 من قواته، موضحة أن خسائرها لا تزال خاضعة للتقييم.

وكان الجيش الهندي بدأ هجوما صاروخيا على الأراضي الباكستانية يوم 7 مايو الجاري، قبل أن ترد باكستان بقصف صاروخي ومدفعي متبادل استمر حتى أمس السبت قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقف إطلاق النار بين الطرفين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهند وباكستان وقف اطلاق النار الهند باكستان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الإيجار القديم.. ائتلاف الملاك يرفض الأجرة المحددة ويطالب برفعها لـ8 آلاف جنيه
البنزين المغشوش.. البترول: 2000 جنيه للمتضرر من تلف الطرمبة لكن بشرط