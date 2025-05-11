إعلان

الدفاع الهندية: باكستان أوضحت أنها تريد مواصلة القتال فقمنا باستئناف ردّنا

05:51 م الأحد 11 مايو 2025

الجيش الهندي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت وزارة الدفاع الهندية في بيان، الأحد، إن باكستان استهدفت بنى تحتية مدنية وعسكرية، ما استدعى الجيش الهندي للرد باستهداف الرادارات الباكستانية في لاهور ومواقع أخرى.

وأكدت الدفاع الهندية، أن عملياتها كانت تستهدف الإرهاب ولم تسعى نيودلهي إلى التصعيد مع الجانب الباكستاني، مشيرة إلى أن قواتها أحبطت هجوما مسيرا باكستانيا واسع النطاق يومي الثامن والتاسع من مايو.

وذكرت الدفاع الهندية، أن باكستان أوضحت أنها تريد مواصلة القتال فقام الجيش الهندي باستئناف الرد واستهدف مواقع عسكرية في لاهور وجوجابالا، مضيفة "بعد الهجوم الباكستاني يوم 9 مايو قمنا بنشر أنظمة دفاع جوي وعززنا قدرتنا على مواجهة الاختراقات الإلكترونية".

وكان الجيش الهندي بدأ هجوما صاروخيا على الأراضي الباكستانية يوم 7 مايو الجاري، قبل أن ترد باكستان بقصف صاروخي ومدفعي متبادل استمر حتى أمس السبت قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقف إطلاق النار بين الطرفين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الدفاع الهندية باكستان الجيش الهندي الجيش الباكستاني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الإيجار القديم.. ائتلاف الملاك يرفض الأجرة المحددة ويطالب برفعها لـ8 آلاف جنيه
البنزين المغشوش.. البترول: 2000 جنيه للمتضرر من تلف الطرمبة لكن بشرط