الدفاع الهندية: باكستان أوضحت أنها تريد مواصلة القتال فقمنا باستئناف ردّنا

وكالات

قالت وزارة الدفاع الهندية في بيان، الأحد، إن باكستان استهدفت بنى تحتية مدنية وعسكرية، ما استدعى الجيش الهندي للرد باستهداف الرادارات الباكستانية في لاهور ومواقع أخرى.

وأكدت الدفاع الهندية، أن عملياتها كانت تستهدف الإرهاب ولم تسعى نيودلهي إلى التصعيد مع الجانب الباكستاني، مشيرة إلى أن قواتها أحبطت هجوما مسيرا باكستانيا واسع النطاق يومي الثامن والتاسع من مايو.

وذكرت الدفاع الهندية، أن باكستان أوضحت أنها تريد مواصلة القتال فقام الجيش الهندي باستئناف الرد واستهدف مواقع عسكرية في لاهور وجوجابالا، مضيفة "بعد الهجوم الباكستاني يوم 9 مايو قمنا بنشر أنظمة دفاع جوي وعززنا قدرتنا على مواجهة الاختراقات الإلكترونية".

وكان الجيش الهندي بدأ هجوما صاروخيا على الأراضي الباكستانية يوم 7 مايو الجاري، قبل أن ترد باكستان بقصف صاروخي ومدفعي متبادل استمر حتى أمس السبت قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقف إطلاق النار بين الطرفين.