الدفاع الهندية: الضربات الباكستانية كانت عشوائية واستهدفت مراكز دينية ومدنيين

وكالات

قالت وزارة الدفاع الهندية في بيان، الأحد، إن قواتها نجحت بصورة استباقية في إخلاء مراكز إرهابية ولن تتسامح في التعامل مع الإرهاب.

وأوضحت الدفاع الهندية، أنها قامت بتحييد المعسكرات الإرهابية الداعمة لباكستان، لافتة إلى أن طلعاتها الجوية كانت تستهدف تحقيق أعلى معدلات الدقة، مضيفة "طلعاتنا الجوية حققت عامل المفاجأة والضربات الباكستانية كانت عشوائية واستهدفت مراكز دينية ومدنيين".

وأوضحت الدفاع الهندية، أن عملياتها العسكرية جاءت ردا على العمل الإرهابي في بهالجام بكشمير يوم 22 أبريل الماضي، مؤكدة أنها لم تستهدف مدنيين باكستانيين ولا الجيش الباكستاني يوم السابع من مايو.

وكان الجيش الهندي بدأ هجوما صاروخيا على الأراضي الباكستانية يوم 7 مايو الجاري، قبل أن ترد باكستان بقصف صاروخي ومدفعي متبادل استمر حتى أمس السبت قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقف إطلاق النار بين الطرفين.