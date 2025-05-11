الرئاسة التركية: أردوغان أعرب عن استعداد تركيا استضافة محادثات روسيا وأوكرانيا

أنقرة - (د ب أ)

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، عن استعداد بلاده لاستضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الرئيس التركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أن أردوغان بحث مع نظيره الروسي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية، وأن الرئيس التركي أعرب خلال الاتصال، عن ترحيبه باقتراح بوتين استئناف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول من حيث توقفت.

وأكد "استعداد تركيا لاستضافة المفاوضات التي من شأنها الوصول إلى حل دائم".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "نافذة الفرصة قد فُتحت لتحقيق السلام، وأن وقف إطلاق النار الشامل من شأنه أن يخلق البيئة اللازمة لمحادثات السلام".