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وصفها بـ"التاريخية".. نتنياهو: الحكومة صادقت على خطة لتعزيز جنود الاحتياط

04:22 م الأحد 11 مايو 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت اليوم الأحد على خطة لتعزيز وصفها بـ"التاريخية" جنود الاحتياط وتقديم دعم كامل "لأولئك الذين يتحملون عبء أمننا"، حسب تعبيره.

وقال نتنياهو، إن جنود الاحتياط يضحون بكل شيء من أجل إسرائيل ولذلك من المناسب أن تمنحهم كل دعم ممكن اقتصاديًا واجتماعيًا وعمليًا.

وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه سيعرض على الحكومة اليوم خطة شاملة لتقديم امتيازات لجنود الاحتياط بقيمة 3 مليارات شيكل.

وأضاف كاتس "يجب أن يعلم كل جندي احتياط يتم استدعاؤه أن الحكومة تدعمه وتهتم به وبعائلته وستفعل كل ما بوسعها لتخفيف العبء عنه".

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، إن إعادة كل المفقودين والأسرى أحياء أو أمواتًا التزام عميق وواجب أخلاقي ووطني.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قالت اليوم الأحد، إنه تم تجنيد لواءي احتياط من المشاة والمدرعات بهدف توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأنه تم تجنيد 5 ألوية احتياط حتى الآن في إطار توسيع العمليات بغزة، مشيرة إلى أن الجيش يرفض تقديم معطيات بشأن نسبة الاستجابة في ألوية الاحتياط التي تم تجنيدها. وبذلك.

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بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية يسرائيل كاتس
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