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الكرملين: بوتين وأردوغان ناقشا مبادرة روسيا لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا

04:11 م الأحد 11 مايو 2025

فلاديمير بوتين

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موسكو (د ب أ)

ذكر المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، في بيان اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، ناقشا مبادرة روسيا لاستئناف المحادثات المباشرة مع أوكرانيا، والمقترح إجراؤها في مدينة إسطنبول التركية اعتبارًا من 15 مايو الجاري.

وقال البيان: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالًا هاتفيًا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث ناقشا بالتفصيل مبادرة الرئيس الروسي لاستئناف المفاوضات الروسية-الأوكرانية المباشرة، والمقترح إجراؤها في إسطنبول اعتبارا من 15 مايو الجاري"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "كما أعرب الرئيسان عن اهتمامهما المتبادل بتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية، بما في ذلك تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة في قطاع الطاقة".

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موسكو أردوغان أوكرانيا
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