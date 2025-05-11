هيئة الملاحة البحرية البريطانية: بلاغ عن وقوع حادث شمال غربي ميناء علي بالإمارات

وكالات

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، اليوم الأحد، إنها تلقت تقريرًا عن وقوع حادث على بعد 80 ميلًا بحريًا من ميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأفادت هيئة الملاحة البحرية في المملكة المتحدة، بأن سفينة في المنطقة أبلغت عن اصطدام قارب صغير بها وشوهدت وهي تحاول الاصطدام بسفن أخرى في المنطقة، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير.