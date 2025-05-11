الهند تعلن إلغاء 100 رحلة جوية من وإلى مطار دلهي اليوم

نيودلهي (د ب أ)

ألغت الهند، اليوم الأحد، حوالي 100 رحلة جوية من وإلى مطار دلهي، وفقًا لأحد المصادر .

وتم تعزيز الإجراءات الأمنية، وإغلاق 32 مطارًا على الأقل في الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد بشكل مؤقت في ضوء الصراع بين الهند وباكستان، حسب وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم.

وكانت الهند وباكستان قد توصلتا أمس السبت، إلى تفاهم لوقف جميع عمليات إطلاق النار والأعمال العسكرية برًا وجوًا وبحرًا.