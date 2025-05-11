إعلان

الهند تعلن إلغاء 100 رحلة جوية من وإلى مطار دلهي اليوم

03:49 م الأحد 11 مايو 2025

الهند

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

نيودلهي (د ب أ)

ألغت الهند، اليوم الأحد، حوالي 100 رحلة جوية من وإلى مطار دلهي، وفقًا لأحد المصادر .

وتم تعزيز الإجراءات الأمنية، وإغلاق 32 مطارًا على الأقل في الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد بشكل مؤقت في ضوء الصراع بين الهند وباكستان، حسب وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم.

وكانت الهند وباكستان قد توصلتا أمس السبت، إلى تفاهم لوقف جميع عمليات إطلاق النار والأعمال العسكرية برًا وجوًا وبحرًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهند إلغاء رحلات جوية مطار دلهي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الإيجار القديم.. ائتلاف الملاك يرفض الأجرة المحددة ويطالب برفعها لـ8 آلاف جنيه
البنزين المغشوش.. البترول: 2000 جنيه للمتضرر من تلف الطرمبة لكن بشرط