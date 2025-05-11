مصر تؤكد دعمها لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أجرى وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالين هاتفيين مع كل من وزير خارجية الهند، سوبراهمانيام جايشانكار، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، إسحاق دار، وذلك في أعقاب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين البلدين يوم 10 مايو 2025.

وأعرب الوزير عبد العاطي خلال الاتصالين عن ترحيب مصر بهذه الخطوة الإيجابية، مؤكدًا دعم القاهرة الكامل لقرار التهدئة، وأهمية اعتماد لغة الحوار كسبيل لتسوية الخلافات. وأشاد بالقرار الحكيم من الجانبين، مشددًا على أن وقف إطلاق النار يسهم في خفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا.

كما أكد الوزير على ضرورة الالتزام بالاتفاق، بما يعزز الثقة المتبادلة ويحقق تطلعات الشعبين الهندي والباكستاني نحو السلام والتنمية.

من جانبهما، عبّر الوزيران الهندي والباكستاني عن تقديرهما للموقف المصري الداعم للتهدئة، ولجهود التواصل المبذولة من قبل القاهرة خلال الأيام الأخيرة، مشيدين بالعلاقات الثنائية المتميزة مع مصر.