بسبب إيران وغزة.. إن بي سي: العلاقة بين ترامب ونتنياهو توترت في الأسابيع الأخيرة



وكالات

نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين، أن العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توترت في الأسابيع الأخيرة.

وقالت المصادر، إن الخلاف بين ترامب ونتنياهو يتزايد بشأن التحديات المتعلقة بغزة وإيران، مشيرة إلى أن ترامب أدلى بتصريحات علنية أثارت استياء نتنياهو مرتين خلال الأسبوع الماضي وحده.

وذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي استاء من تصريح الرئيس الأمريكي أنه لم يقرر بعد السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم، لافتة إلى أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر نقل استياء نتنياهو إلى مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في اجتماع بالبيت الأبيض يوم الخميس الماضي.

وتابعت المصادر الأمريكية: "ترامب أُحبط بسبب قرار نتنياهو شن هجوم جديد على غزة يتعارض مع خطة الرئيس لإعادة الإعمار"، موضحة أن ترامب قال إن الهجوم الإسرائيلي الجديد على القطاع جهد ضائع لأنه سيصعب إعادة الإعمار.

وأكدت المصادر أن واشنطن تضغط على إسرائيل وحركة حماس للموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبخصوص قطاع غزة، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه تم تجنيد لواءي احتياط من المشاة والمدرعات بهدف توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأنه تم تجنيد 5 ألوية احتياط حتى الآن في إطار توسيع العمليات بغزة، مشيرة إلى أن الجيش يرفض تقديم معطيات بشأن نسبة الاستجابة في ألوية الاحتياط التي تم تجنيدها.

وفيما يتعلق بإيران، انطلقت، اليوم الأحد، الجولة الرابعة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي الذي يشهد تقدمًا سريعًا، بحسب ما ذكره مسؤولون، وذلك قبيل الزيارة المقررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع.