عمرو موسى: عاملني القذافي في البداية كجاسوس أمريكي

وكالات

قال عمرو موسى وزير الخارجية المصري السابق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية إن التعامل مع الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي لم يكن سهلاً، خصوصاً أن القذافي استقبله للمرة الأولي على أنه جاسوس أمريكي، وراح يتحدث من دون أن ينظر مباشرة إليه.

وأضاف وزير الخارجية المصري الأسبق، في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، "أول ما عُيّنت قيل له هذا جاسوس أميركي وآتٍ من واشنطن، أنا طبعاً لم أكن في واشنطن، وكنت سفيراً في نيويورك، وتردد هذا الكلام أن هذا جاسوس آتٍ بخطة أميركية، ولما رأى الأداء غير ذلك بدأ يلين بعض الشيء، ثم بدأ يطلب، عندما يكون جالساً مع الرئيس مبارك، هل يمكن أن نأتي بعمرو موسى لنتحدث معه".

ويروي "موسى" موقفًا بينه وبين الزعيم الليبي، مستدلًا به على طيب العلاقة بينهما بعد ذلك: " كنا في طبرق مرة، على ما أظن بنتغدى وكانت هناك أكثر من مائدة، الرئيس مبارك والعقيد جالسان إلى مائدة معينة، ونحن إلى موائد كثيرة، وزراء ومسؤولون من الجانبين".

وتابع: "بعدها معمر القذافي قال للرئيس مبارك لنستدعِ عمرو موسى ونتحدث معه في موضوع، وانتهينا نحن الثلاثة إلى مائدة واحدة نتكلم والباقون إلى موائدهم، وكنت عارفاً أن الأمر سيؤدي إلى شيء من عدم الارتياح لدى آخرين".