بمشاركة أمريكية وقطرية.. العثور على رفات يُعتقد أنها للصحفي أوستن تايس في سوريا

وكالات

قال مصدر رسمي سوري، اليوم الأحد، إن فريق بحث قطري يعثر برفقة فريق أمريكي والأمن العام السوري على رفات 3 أشخاص في ريف حلب، وفق ما صرح به للجزيرة.

وأوضح المصدر، أنه يعتقد أن من بين الأشخاص الذين عثر على رفاتهم الصحفي الأمريكي أوستن تايس، مشيرًا إلى أن عنصر سابق في تنظيم الدولة أرشد فرق البحث إلى موقع دفن الجثث التي تم العثور عليها.

وذكر المصدر الرسمي السوري للجزيرة، أنه تم نقل الرفات إلى الولايات المتحدة لإجراء فحص الحمض النووي لتحديد هوياتها.

يُشار إلى أن أوستن تايس جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية، وكان يعمل صحفيًا حين اختفى في عام 2012 أثناء تغطيته للأحداث التي اندلعت ضد الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق. وحينها لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

إلا أنه في أغسطس 2024، أحيت وزارة الخارجية الأمريكية ذكرى مرور 12 عامًا على اختطاف تايس، قائلة: "نحن نعلم أن الحكومة السورية احتجزت أوستن، وقد عرضنا مرارًا وتكرارًا إيجاد طريقة لإعادته إلى الوطن".