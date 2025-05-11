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أردوغان يوضح موقف تركيا من استضافة المحادثات بين موسكو وكييف

02:56 م الأحد 11 مايو 2025

أردوغان

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وكالات

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد تركيا لاستضافة المباحثات الروسية الأوكرانية.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت مبكر من اليوم، أن بلاده مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، مؤكدًا اقتراحه إجراء مفاوضات مباشرة في إسطنبول في 15 مايو الحالي.

وقال بوتين في تصريحات لوسائل الإعلام الأجنبية في موسكو، إنه لم يرفض أبدًا الحوار مع أوكرانيا، وإنه يقترح على كييف العودة إلى المفاوضات دون شروط.

ومن جانبه أبدى أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن سعادته لرؤية روسيا تشارك أخيرا في جهود لإنهاء الحرب، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل بدء محادثات السلام.

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أردوغان تركيا المحادثات بين موسكو وكييف إيمانويل ماكرون
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