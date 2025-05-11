وزير الخارجية الألماني: غزة جزء من الأراضي الفلسطينية وندعم حل الدولتين

وكالات

شكك وزير الخارجية الألماني الجديد يوهان فاديفول، في مدى جدوى العمليات العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، قائلًا: "لسنا متأكدين من أن العمل العسكري في غزة سيخدم أمن إسرائيل".

وأكد فاديفول، أن قطاع غزة جزء من الأراضي الفلسطينية، معلنًا دعمه لخطة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدات الإنسانية لغزة.

وتابع الوزير الألماني: "الصراع في غزة لا يمكن حله بالوسائل العسكرية ويجب أن يكون الحل السياسي هو الأساس".

ووصل وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديفول، إلى إسرائيل، أمس السبت، في أول رحلة له بصفته كبير دبلوماسيي ألمانيا.

والتقى فاديفول بأقارب الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة. كما التقى مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر على العشاء في مدينة تل أبيب الساحلية (يافا الفلسطينية).

وقبل مغادرته إلى إسرائيل في وقت سابق، دعا فاديفول إلى مفاوضات سريعة بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، نظرًا للوضع الكارثي في قطاع غزة.

وقال الوزير الألماني: "لقد أصبح الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يطاق الآن"، مضيفًا "لهذا السبب هناك حاجة ماسة إلى مفاوضات جادة بشأن وقف إطلاق النار، تهدف إلى إطلاق سراح جميع الأسرى وتقديم المساعدة للناس في غزة".

وجدد فاديفول أيضًا دعم ألمانيا لحل الدولتين، مؤكدًا أن"أفق حل الدولتين، الذي توجد فيه دولة فلسطينية تتعايش بسلام إلى جانب إسرائيل- قد يبدو بعيد المنال- إلا أنه يظل أفضل فرصة للسلام والأمن لإسرائيل وجيرانها".