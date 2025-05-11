نيويورك تايمز: ترامب مهتم بالحصول على جائزة نوبل للسلام لجهوده في إنهاء حرب غزة

وكالات

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قولهم إن احتمال حصول ترامب على جائزة نوبل للسلام لجهوده في إنهاء الحرب بغزة يشغل باله.

وذكرت المصادر الأمريكية، أن عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة تحث ترامب على استغلال زيارته إلى المنطقة للضغط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر دبلوماسية، أن ترامب يعتزم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن خطة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، مشيرة إلى أن الخطة ترامب تتضمن اتفاقًا على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع تحت إشراف أمريكي مباشر.

ووفق المصادر، تشمل الخطة الأمريكية إقامة مراكز توزيع للإمدادات الإنسانية تديرها الولايات المتحدة بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، إلى جانب إدارة عملية إعادة إعمار واسعة للبنية التحتية في القطاع.

ومن المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولة في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، إذ يعتزم ترامب زيارة السعودية وقطر والإمارات، وحتى الآن، لن تشمل الزيارة إسرائيل.