وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة ونتشبث بالموقفين الإفريقي والعربي

كتبت- أسماء البتاكوشي:



استقبل وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، يوم الأحد 11 مايو 2025، السفير طارق البنّاي، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ورئيس المفاوضات الحكومية لإصلاح مجلس الأمن الدولي، وذلك في إطار جولته الإقليمية.



وأشاد الوزير عبد العاطي بالدور الذي تضطلع به دولة الكويت في رئاسة المفاوضات الحكومية لإصلاح مجلس الأمن خلال السنوات الماضية وخلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مثمنًا حرص السفير البنّاي على زيارة القاهرة في هذا التوقيت.



وأكد الوزير على موقف مصر الداعي إلى ضرورة إصلاح مجلس الأمن، موضحًا أن موقفها التفاوضي يستند إلى التوافق الإفريقي المتمثل في "توافق أوزوليني" و"إعلان سرت"، إلى جانب المرتكزات العربية في هذا الملف.



كما جدد الدكتور عبد العاطي دعم مصر لدور "لجنة العشرة" برئاسة سيراليون، المعنية بتعزيز ودعم الموقف الإفريقي الموحد في مفاوضات إصلاح مجلس الأمن الجارية.