"يُقدر الأناقة".. عمرو موسى: الملابس كانت معيارا قويا لمبارك في نظرته للأشخاص

وكالات

كشف عمرو موسى وزير الخارجية السابق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عن بعض الجوانب الشخصية في حياة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وذلك خلال لقاء صحفي مع جريدة الشرق الأوسط.

وأجاب عمرو موسى على سؤال هل كان مبارك يهتم بأناقته الشخصية؟، بالتأكيد، مشيرًا إلى أن هذه مسألة يبدو أن فيها إحساساً أو جينات معينة يولَد المرء بها، مضيفًا: "كان يعرف ماذا يلبس مع ماذا، وكان يقدِّر الأناقة جداً، وهو كانت عنده نظرة في الناس، وغالباً ما كان على حق في هذا".

وتابع: "لو رأى شخصاً مبهدلاً (غير منتظم في ملابسه) يظن أو يعتقد فوراً أن هذا الرجل ربما يكون أيضاً غير منتظم في فكره، وكثيراً ما كان يوفَّق في هذا، ليس على أساس الأناقة إنما في الترتيب، كان يسأل أسئلة بسيطة والإجابات عنها يأخذها في اعتباره أيضاً: نبيه.. إجابة طريفة.. إجابة ذكية.. إجابة سخيفة.. من هذا النوع".

وأشار الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، أن مبارك كان مصرياً تماماً، ويحب القفشات والسخرية ويسمع النكتة ويضحك بنشاط كبير جداً وبصوت مرتفع عندما تُذكَر له، ومعه مجموعة من الظرفاء، ثم فجأة يعود الرئيس.