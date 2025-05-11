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بابا الفاتيكان يدعو للسلام في أوكرانيا ووقف النار والإفراج عن الأسرى في غزة

01:54 م الأحد 11 مايو 2025

بابا الفاتيكان

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وكالات

دعا بابا الفاتيكان الجديد، ليو الرابع عشر، للسلام في أوكرانيا ووقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى في غزة في أول صلاة له في منتصف نهار اليوم الأحد.

وطل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر علنًا مرة أخرى اليوم الأحد في ساحة القديس بطرس.

ومن شرفة كاتدرائية القديس بطرس، سيتلو أول بابا من الولايات المتحدة، الكاردينال السابق روبرت فرانسيس بريفوست، أول صلاة له في منتصف نهار الأحد في كنيسة القديس بطرس، بصفته قائدا للكاثوليك البالغ عددهم 1.4 مليار كاثوليكي في العالم.

وتم انتخاب المبشر السابق ورئيس الرهبنة الأوغسطينية البالغ من العمر 69 عامًا يوم الخميس خلفًا للبابا فرنسيس، ليصبح البابا رقم 267 في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

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بابا الفاتيكان أوكرانيا غزة
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