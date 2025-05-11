انطلاق الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأمريكية بشأن برنامج طهران النووي

دبي (أ ب)

انطلقت الجولة الرابعة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي الذي يشهد تقدمًا سريعًا، بحسب ما ذكره مسؤولون، وذلك قبيل الزيارة المقررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن تشهد جولة المحادثات، التي تعقد مجددًا في سلطنة عمان، وساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن المحادثات ستشمل أجزاء مباشرة وغير مباشرة، بحسب ما جرى في جولات المفاوضات السابقة، ولكن لا تزال التفاصيل قليلة جدًا كما كان الحال في الجولتين السابقتين بمسقط وروما.

وتسعى المحادثات إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع بعض العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية، لإنهاء نصف قرن من العداء.