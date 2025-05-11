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حماس: مواقف الدول العربية والإسلامية لا ترقى لحجم الكارثة في غزة

01:13 م الأحد 11 مايو 2025

حركة حماس

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وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، إن منع آلاف الشاحنات المتكدسة من الدخول إلى غزة جريمة حرب مركبة في ظل موت آلاف الأطفال جوعًا.

وأضافت حماس في بيان لها: ندعم موقف المنظمات الأممية الرافض لأي ترتيبات لا تحترم المبادئ الإنسانية في إدخال وتوزيع المساعدات.

وأشارت الحركة إلى أن مواقف الدول العربية والإسلامية لا ترقى لحجم الكارثة التي تسببها حرب الإبادة وجريمة التجويع في غزة، مضيفًة: "على العالم أن يرفع (لا) كبيرة في وجه نتنياهو واستخدامه حرب التجويع سلاحا ضد الأطفال والمدنيين العزل".

ويعاني قطاع غزة من الانتهاكات المتواصلة التي يمارسها جيش الاحتلال لأكثر من عام ونصف، ما أدى لاستشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينين إضافة لإصابة أكثر من 118 ألف جريح، وتهدم شبه كامل للبنية التحتية في القطاع.

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حركة حماس الدول العربية والإسلامية غزة جريمة حرب
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