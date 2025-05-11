روسيا: أوكرانيا انتهكت وقف إطلاق النار أكثر من 14 ألف مرة

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية نفذت 5 محاولات لاختراق الحدود في منطقتي كورسك وبيلجورود خلال اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أن أوكرانيا انتهكت وقف إطلاق النار أكثر من 14 ألف مرة، مشيرًة إلى أنه مع انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت، واصلت القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

وفي السياق ذاته أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت، أنه مستعد للمحادثات المباشرة مع الجانب الأوكراني، بشأن الحرب المستمرة منذ 2022.

ومن جانبه أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن سعادته لرؤية روسيا تشارك أخيرا في جهود لإنهاء الحرب، لكنه أكد أنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل بدء محادثات السلام.

ووصف زيلينسكي اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإجراء محادثات سلام بأنه "إشارة إيجابية"، مضيفًا: "العالم بأسره انتظر هذا الأمر منذ زمن طويل. والخطوة الأولى الحقيقية لإنهاء أي حرب هي وقف إطلاق النار".

ورفض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تصريحات لوسائل الإعلام الليلة الماضية، اقتراح وقف إطلاق النار، واقترح بدلا من ذلك استئناف المحادثات المباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 مايو الجاري.