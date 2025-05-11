زيلينسكي:اقتراح بوتين لإجراء محادثات سلام "إشارة إيجابية"

وكالات

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء محادثات سلام بأنه "إشارة إيجابية"، لكنه أكد على وقف إطلاق النار أولًا.

وقال زيلينسكي: "نتوقع من روسيا تأكيد وقف إطلاق نار كامل ودائم بداية من الغد وأوكرانيا مستعدة للاجتماع".

وصباح اليوم الأحد، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا يوم 15 مايو الجاري في مدينة إسطنبول التركية، مؤكدًا أن موسكو لم ترفض أبدًا الحوار مع كييف.

وتابع: "لم تكن روسيا هي من أوقفت المفاوضات في 2022 وإنما كييف. ومع ذلك، نقترح أن تستأنف كييف المفاوضات المباشرة من دون أي شروط مسبقة".

وانتهى هدنة وقف إطلاق النار التي أعلنتها روسيا لمدة 72 ساعة في أوكرانيا، والذي اتهمت كييف موسكو بانتهاكه مئات المرات، عند منتصف ليل السبت - الأحد.