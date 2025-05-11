الهند تنفي مزاعم باكستان.. وزير الدفاع: "لم نستهدف المدنيين أبدًا"



إسلام آباد - (د ب أ)

قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينج إن الهند "لم تستهدف المدنيين أبدًا" في باكستان، نافيا مزاعم السلطات الباكستانية بوقوع إصابات بين المدنيين خلال الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الهندية.

وقال في خطاب افتراضي أمام تجمع اليوم الأحد إن القوات المسلحة الهندية نفذت عمليات في مناطق قريبة من الحدود وحققت العدالة لضحايا الهجوم الإرهابي في كشمير الشهر الماضي.، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

واتفقت الهند وباكستان على وقف إطلاق النار أمس السبت بعد تصاعد الصراع الحدودي بشكل كبير في الأيام الأخيرة والذي تضمن هجمات على مواقع عسكرية لكلا البلدين.