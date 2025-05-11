"موقفنا واضح دائمًا".. إيران: لا مساومة بشأن تخصيب اليورانيوم وبرنامجنا النووي قانوني

وكالات

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، عن انطلاق الجولة الرابعة من المحادثات بين طهران وواشنطن في العاصمة العُمانية مسقط، معربًا عن أمله في التوصل إلى "مرحلة حاسمة" خلال هذه الجولة.

وأكد الوزير الإيراني في تصريحات صحفية، أن "البرنامج النووي الإيراني قانوني وسليم، وكان ولا يزال تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشددًا على أنه "لا مساومة بشأن تخصيب اليورانيوم"، واصفًا هذا النشاط بأنه "أحد إنجازات الشعب الإيراني ودماء العلماء النوويين الإيرانيين أُريقت من أجله".

وأضاف "عراقجي"، أن طهران قدمت مقترحًا إلى الجانب الأمريكي يضمن بقاء البرنامج النووي الإيراني سلميًا، مشيرًا إلى أن واشنطن قدمت بدورها مقترحات، إلا أن إيران لاحظت "تصريحات متناقضة ومواقف متغيرة في الإعلام من الجانب الأمريكي"، وهو ما اعتبره أحد أبرز العقبات أمام التقدم في المفاوضات.

وأشار الوزير إلى أن بلاده تأمل أن "يأتي الطرف المقابل بمنطق واضح للتفاوض" خلال هذه الجولة.