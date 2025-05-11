رئيس الوزراء الهندي يعقد اجتماعا رفيع المستوى بعد إعلان وقف إطلاق النار

نيودلهي - (د ب أ)

عقد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، صباح اليوم الأحد، اجتماعا مع وزير الدفاع راجناث سينج، ورئيس أركان الدفاع أنيل تشوهان، وقادة الأفرع الثلاثة للقوات المسلحة، وسط تقارير عن رصد طائرات بدون طيار في جامو وكشمير حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان أمس السبت.

وبينما يتردد أن الوضع على خط السيطرة مستقر الآن، فمن المفهوم أن الاجتماع استعرض الأحداث حتى الليلة الماضية، وبحث الخطوات اللازمة لتعزيز دفاعات الحدود بشكل أكبر، حسب صحيفة إنديان إكسبرس اليوم الأحد.

ومن المتوقع أيضًا أن تعقد وزارة الدفاع مؤتمرًا صحفيًا حول الوضع في أعقاب إعلان وقف إطلاق النار.

وكانت الهند وباكستان قد أكدتا أمس السبت، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، عقب محادثات، جرت بوساطة أمريكية، لإنهاء الصراع بين البلدين