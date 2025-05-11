إعلان

رئيس الوزراء الهندي يعقد اجتماعا رفيع المستوى بعد إعلان وقف إطلاق النار

12:13 م الأحد 11 مايو 2025

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

نيودلهي - (د ب أ)

عقد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، صباح اليوم الأحد، اجتماعا مع وزير الدفاع راجناث سينج، ورئيس أركان الدفاع أنيل تشوهان، وقادة الأفرع الثلاثة للقوات المسلحة، وسط تقارير عن رصد طائرات بدون طيار في جامو وكشمير حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان أمس السبت.

وبينما يتردد أن الوضع على خط السيطرة مستقر الآن، فمن المفهوم أن الاجتماع استعرض الأحداث حتى الليلة الماضية، وبحث الخطوات اللازمة لتعزيز دفاعات الحدود بشكل أكبر، حسب صحيفة إنديان إكسبرس اليوم الأحد.

ومن المتوقع أيضًا أن تعقد وزارة الدفاع مؤتمرًا صحفيًا حول الوضع في أعقاب إعلان وقف إطلاق النار.

وكانت الهند وباكستان قد أكدتا أمس السبت، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، عقب محادثات، جرت بوساطة أمريكية، لإنهاء الصراع بين البلدين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي راجناث سينج كشمير طائرات بدون طيار الهند باكستان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

البنزين المغشوش.. البترول: 2000 جنيه للمتضرر من تلف الطرمبة لكن بشرط
870 شكوى.. البترول تعلن نتائج تحاليل "البنزين المغشوش" على مستوى الجمهورية